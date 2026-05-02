俳優の桜井日奈子（29）が純白のウェディングドレス姿を公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】桜井日奈子、腹筋バキバキショット＆ウェディングドレス姿これまでにも、プールやベッドをはじめ、カレンダー撮影の裏側を紹介しているメイキング動画や、「こんな桜井日奈子見たことない!!」「腹筋割れすぎ」と驚きの反響が寄せられた、肩や背中を大胆に見せたセクシーな装いや、バキバキの腹筋が際立つ映画『SAKAMOTO DAY