ドジャースの佐々木朗希投手が明日、日本時間3日のカージナルス戦3連戦の2戦目に先発予定となっています。2日の初戦で今季初の3連敗を喫したチームの悪い流れを止めることができるか注目です。佐々木投手は今季ここまで5試合に登板し1勝2敗、防御率6.35の成績を収めています。前回登板となった26日、カブスとの3連戦の2戦目では、鈴木誠也選手の4号ソロなど、3本のホームランを浴びましたが、味方打線の大量援護もあり、5回4失点で