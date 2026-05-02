ドジャースの大谷翔平投手（３１）は敵地セントルイスでのカージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数無安打だった。打率２割６分１厘。チームは２―７で敗れて、今季初の３連敗となった。初回先頭は左腕リベラトレのカウント２―１からの４球目、真ん中低めの９５・８マイル（約１５４・２キロ）のシンカーを逆方向に打ち上げるも左飛だった。１―３の３回一死無走者はカウント２―１からの４球目、外角低めの８８マ