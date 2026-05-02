俳優の加藤あいさん（43）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのアイテムを使ったコーデを披露した。お気に入りのアイテムを使って加藤さんは、絵文字を添えて、鏡を使った自撮りショット2枚の写真を投稿した。「最近仲間入りした」というピアス、「お気に入り」というパンツ、「随分昔に購入」したというお気に入りのジャケットをあわせたコーデを披露した。インスタグラムに投稿された写真では、おさえた赤