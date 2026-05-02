2日早朝、福岡県久留米市で酒を飲んで車を運転したとして、自称・会社員の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、2日午前6時ごろ、福岡県久留米市東櫛原町の交差点で、停止線を越えて信号待ちをしていた乗用車が青信号で急発進したため、パトロール中の警察官が停止を求めました。車を運転していた男から酒の臭いがしたことから呼気を調べたところ、基準値の4倍近いアルコールが検出されたため、警察は男を酒気