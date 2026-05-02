キングコングの西野亮廣が２日、神奈川県内で行われた製作総指揮、原作、脚本を手掛けたアニメ映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）の舞台あいさつに登壇した。３月２７日の封切り以来、約１か月で約６０回も舞台あいさつを行い、地道に作品を届けようと奮闘している。その意図について「全国を回って聞いているけど、（大ヒットしている）『名探偵コナン』のＣＭを見た人はいない。ネットやＳＮＳで