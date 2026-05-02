俳優の長田成哉が２日、自身のインスタグラムで結婚したことを報告した。長田は「ご報告です。このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました」と結婚を報告した。１９８９年８月１６日生まれの３６歳で、２００９年「ハンサム★スーツ」で俳優デビュー。テレビ朝日系ドラマ「科捜研の女」シリーズに相馬涼役で出演したほか、ＮＨＫ連続テレビ小説「てっぱん」滝沢薫役など数多くのドラ