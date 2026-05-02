５月２日の東京４Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１０頭立て）は、１番人気のスワーヴマルス（牡、美浦・田中博康厩舎、父キタサンブラック）が、デビュー２戦目で初勝利を飾った。勝ち時計は２分０秒３（良）。２３年のセレクトセール当歳部門で１億９０００万円の値が付けられた同馬は、６番枠からスタートを決めて、そのまま２番手ヘ。道中は行きたがる面を見せながらも、手応え良く直線を向くと、伸びやかなフォーム