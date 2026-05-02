ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の堀夏喜が２日、都内で初の写真集「ＬＩＶＩＮＧＦＯＲ」（発売中、幻冬舎）の刊行記念イベントを行った。念願だった写真集の発売を迎え、「うれしさもあり、写真集のことを考えている時間がすごく好きだったので、親心のようなさみしさもある。たくさんの方にこの本を見てほしい」と呼びかけた。今回は、憧れの地であったパリで撮影。現地ではハプニングもあったそうで