俳優・杉咲花の母親で歌手のチエ・カジウラが2日までに、自身のインスタグラムを更新。「京都へ行ってきました」と娘で俳優の杉咲花（28）と京都を訪れたことを報告し、思い出の写真を公開した。【写真多数】「素敵なお写真」「楽しそう」杉咲花の母 チエ・カジウラが公開した母娘旅の様子カジウラは3つの投稿に渡って旅行の写真をシェア。「京都美味しいものと古い建物や工芸品」を堪能した様子が写し出されており、「写真の