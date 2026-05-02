日本最大級のサブカルチャーの祭典「ニコニコ超会議２０２６」が４月２５、２６日に幕張メッセで行われ、日本テレビ・河出奈都美アナウンサー（２９）が２日連続で参戦した。「１日目は取材（という名のプライベート）」「２日目は完全にプライベート」（※河出アナのＸより）で、「大好きな初音ミク」のコスプレをして参加。ニコ超には、２０１８年の初参戦から８年を経ての参加で、Ｘに「コスプレが好き、同じ作品が好き、と