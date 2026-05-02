きょう（2日）、岡山県倉敷市の下津井瀬戸大橋で、橋上からロープが海面付近まで垂れ下がっているのが確認され、水島海上保安部の巡視艇が現場に出動してロープを回収しました。 【写真を見る】「瀬戸大橋からロープが垂れていて海面付近まで達している」航行船舶から通報約83メートルと約57メートルのロープを回収 付近を航行していた船舶から通報 きょう午前6時10分頃、本州四国連絡高