ちくじゃが【画像で見る】ほっとする味、ちくわがメインに！「ちくじゃが」お弁当や副菜など、ちょっとしたおかずに使われることも多く、便利な食材の「ちくわ」。定番料理のアレンジに、メインの食材として使ってみるのはいかがでしょう。今回はご飯が進む、ちくわを使ったレシピをご紹介します。■ ちくじゃが ちくわのうまみで、肉がなくても大満足ちくわのうまみを味わうレシピ【材料】(2人分)・ちくわ ...4本・にんじん ... 1