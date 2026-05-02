仕上げにトマトを加えるからよりフレッシュ！「とりむねとトマトのごま甘酢」【バリエ12品】コスパ意識！夏野菜とお手頃価格のお肉でがっつり食べごたえのあるおかず「むね肉があるけれど、何を作ろう……」とメニューが決まらずに悩んでしまう日もありますよね。そんな時は、トマトがあれば大丈夫！とり肉のうまみとトマトの酸味が絶妙にマッチした絶品おかずをご紹介します。焼いたお肉をボウルでたれやトマトとあわせるだけ。簡