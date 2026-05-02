主菜から副菜まで楽しみ尽くす！キャベツのおかず【写真を見る】バリエいろいろ！ 旬のキャベツをたっぷり楽しむ絶品おかず葉がやわらかく、みずみずしくて甘いこの時期のキャベツ。サラダやサンドイッチで生でいただくのはもちろん、味が染みやすいから炒めたり蒸したりしてもおいしいですよね。今回は、豚肉と合わせた蒸し料理2品をご紹介します。蒸すことでさらに甘みが増しておいしくなるうえ、ふたをした後は放っておいてOKだ