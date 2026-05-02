ジュビロ磐田は2日、JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、ガンバ大阪トップチームコーチの遠藤保仁氏を、ジュビロ磐田トップチームに受け入れることを発表した。現在46歳の遠藤氏は1998年に横浜フリューゲルスでプロキャリアを開始し、 京都パープルサンガ（現:京都サンガF.C.）を経て、ガンバ大阪で2001年から長きに渡って活躍。2020年にジュビロ磐田へ移籍し、2023年に同クラブで現役を退いた。Jリーグ通算