セリエB第37節が1日に行われ、首位ヴェネツィアの自動昇格が決まった。ヴェネツィアはスペツィアに2点差を追いつかれて引き分けたものの、3位モンツァが敗戦。ヴェネツィアとモンツァの勝ち点差は「4」に開き、ヴェネツィアは自動昇格圏の2位以上が決まった。ヴェネツィアは1年でのセリエA復帰となる。自動昇格の残り1枠をフロジノーネとモンツァが争う。今節勝利したフロジノーネはモンツァとの勝ち点差「3」で2位に立って