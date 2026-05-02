9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA（24）が2日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。あざといメンバーについて語った。MCの「品川庄司」庄司智春から、メンバーで1番あざといと思うのは誰かと質問が。共にゲスト出演したAYAKAはRIKU、MAYAは自分自身を挙げた。理由を聞かれたAYAKAは「迷いました、MAYAも。でもRIKUはファンの方に向けた言葉が全部あざとい」と回答。「『WithU』のた