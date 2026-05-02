まだ4月なのに…25℃以上の「夏日」続出 全国各地ですでに25℃を超える夏日が観測されている今年。熱中症警戒アラートの運用も始まり、早くも暑さへの警戒が呼びかけられています。 前田智宏気象予報士によると、ゴールデンウィークも晴れる日は25℃以上となりそうです。 【写真を見る】ただ電源を入れるだけじゃない？エアコン試運転“3つのステップ” また、気象庁が発表した5月から7月の3ヶ月予報によ