FANTASTICS堀夏喜（28）が2日、都内で初の写真集「LIVING FOR」（幻冬舎）発売記念イベントを開催した。幻冬舎とLDHによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第3弾。憧れだったフランス・パリで撮影を行い、「こだわりが詰まって血が通った本になった。僕という人間を1冊にまとめたらこういう本になるよな、という本が出せた」と満足していた。パリでは「パリで生活しているような風景を切り取りたい」と、スタ