フロリダ州ウェストパームビーチでの夕食会に出席したトランプ氏＝1日/Jim Watson/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は1日、米海軍がイランの貨物船に発砲して拿捕（だほ）した最近の出来事に触れ、「一種の海賊のよう」だったとの表現を用いた。トランプ氏は夜の会合で、「我々には素晴らしい軍隊、素晴らしい海軍がいる」と発言。さらに米軍が最近、「鉄の壁」に突っ込もうとした船舶の機関室に発砲したことを振り返った