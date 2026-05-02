Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。旅行に持っていくバッグは、万が一のことを考えると、少し大きめのものを選びたい。とはいえ、サイズが大きくなると重くなるし、持ち運びも大変になるのがジレンマ……。丈夫で、たっぷり収納できるのに、軽くて、コンパクトなバッグが欲しい。そんな難題にストレートに応えてくれるアイテム