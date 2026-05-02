Image: Raymond Wong / Gizmodo US 今年頭のCES 2026で「旅仕様ヘッドホン」として発表されたAnkerの最新ワイヤレスヘッドホンSoundcore Space 2。長時間使用向けの、フィット感とバッテリーもちに力がはいった端末です。4月27日発売。日本ではAnker公式サイトで1万6990円。Amazonでも購入可能。 Anker Soundcore Space 2 16,990円 Amazonで見るPR 米Gizmod