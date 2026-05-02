暖かくなるにつれてパンプスやサンダルなど足元の露出も増えるけれど、一方で日焼けや冷房による冷えが気になって靴下が欠かせないという人も。そんな人にぴったりなソックスを【ハニーズ】で見つけました。吸湿・放湿や接触冷感機能を備えた実用的なアイテムで、春夏のスニーカーコーデやサンダルコーデでも重宝しそう。300円以下でゲットできるので、色違いで揃えるのもおすすめです。 足元のム