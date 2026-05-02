筆者知人D子の話。ゴミの分別が苦手な私とは違い、いつも完璧にまとまっている隣人の出すゴミ。思い切って「コツを教えてほしい」と声をかけたら、隣人のゴミ管理への情熱が怒涛のように押し寄せてきた。気づいたら1時間が経過。でも暮らしが、少し変わった話です。 いつも完璧な、隣のゴミ 私はゴミ出しが、苦手です。何がどの袋でどの曜日か、いまだによく迷います。引っ越してきて2年が経つのに、収集日をうっかり間違え