敵地パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップの13号3ランを放った。3試合ぶりの一発で村上が残している珍しい数字が更新された。更新されたのは珍しい内訳となっている長打数だ。今季ここまで13本の長打を放っているが、そのすべてがホームラン。二塁打、三塁打は未だ「ゼロ」になっている。MLB公式サイト