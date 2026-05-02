きょう未明、岐阜市で住宅が焼ける火事があり、この家に住む男性が死亡しました。 【写真を見る】深夜に鉄骨3階建ての住宅で火事 住人の68歳男性が死亡 岐阜市の住宅街 きょう午前1時ごろ、岐阜市大宝町3丁目の介護職の男性（68）の住宅から火が出ました。 火は1時間あまりで消し止められましたが、この火事で、鉄骨3階建ての住宅のうち火元とみられる2階部分が焼け、3階にいた男性が病院に運ばれ死亡が確認されました。 警察