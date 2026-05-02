女優の長澤奈央が4月29日、自身のインスタグラムを更新。お弁当の写真を公開した。 【写真】ママのあったか～い愛も伝わるお味噌汁つきのお弁当 長澤は「GW。初日のお弁当。」と書き出し、「この前の試合の時は暑かったから今日は凍らせたスポドリ持たせたけど、 ベンチコート着て応援するほど寒かったです笑」と続けた。まだ気温差のある季節。お弁当は3つの容器に分けられ、ふりかけご飯、お肉などのおかず