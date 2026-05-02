フリーアナウンサーの米澤かおりが4月30日、自身のインスタグラムを更新。子どもと一緒に旅行に出かけたことを報告した。 【写真】生まれて半年で初体験抱っこひもで初フライト 米澤アナは「石垣島まで旅行へ」と題し、「娘は初フライトでしたが 親の心配をよそに 終始楽しそうに過ごしていました」と記した。昨年10月にインスタグラムで「予定日より一週間ほど早く会いに来てくれた」と女の子を出産したこ