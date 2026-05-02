テクノロジー系YouTuberのLinus Tech Tipsは「LTT TrueSpec Cable」という自作のUSBケーブルを開発し、販売しています。このLTT TrueSpec Cableは開発開始から発売までおよそ4年の歳月がかかったそうで、Linus Tech Tipsがその苦労を動画で語っています。Why It Took Me 4 YEARS to Make a USB Cable - YouTubeLinus Tech Tipsは、ケーブル業界には、わかりにくい表記、割高な価格、低い耐久性、仕様を満たさない製品の横行といっ