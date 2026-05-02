世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国・内モンゴル自治区の「砂漠で動けぬラクダを救え！絡まった金網…救出劇の行方は」についてです。◇砂漠を走る車から見えてきたのは...身動きがとれなくなっている一頭のラクダです。よく見ると、足元には金網が絡みついていました。これは中国の砂漠で撮影された映像。「すぐに助けてあげるからね」偶然通りかかったドライバーたちは、すぐさま車を降りラクダの救出に乗り出しま