将棋の福間香奈女流五冠（３４）が２日、大阪市で記者会見を開き、４月３０日に公表した日本将棋連盟が設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の最終答申を受け、声明を発表した。福間は「検討委員会が立ち上がり、議論していただいた。将棋連盟の対応に心から感謝している」と謝意を示しつつも、「いくつか不安は残る。規定を策定するにあたり、子どもを望む方が安心して将棋に打ち込めるように。両立できることを心から