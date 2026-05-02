◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週第1日1回戦明大0―1立大（2026年5月2日神宮）この試合前まで防御率21・60の立大の左腕田中に決定打が奪えず初完封を許した。左打者が7人と多い明大は左腕のカットボール、スライダーにまったく合わない。慶大3回戦の渡辺和＆鈴木佳の左腕に15Kを喫し、この日も田中の前に10K。8回の1死二、三塁の好機も田上夏衣（3年＝広陵）が三振と「投打の歯車が噛み合わない」と戸塚俊美監督も思