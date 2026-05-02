阪神・藤川球児監督（４５）が２日、巨人戦の試合前に取材対応し、リハビリ中の選手について現状を説明した。右ハムストリングの筋損傷でリハビリ中のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝に「そろそろ投手相手に、また（打席に）立てるような状況には近づいてきてますから。また、それも追ってご報告できれば」と順調ぶりを伝えた。立石は４月２８日の残留練習（ＳＧＬ）でフリー打撃を再開していた。また、コン