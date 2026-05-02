ゴールデンウイークも後半に突入です。金沢駅は連休をふるさとや観光地で過ごす人たちで混雑しています。5月2日、午前9時半に到着した新幹線に乗って多くの観光客が駅に降り立ちました。出迎えに来た人も多く久しぶりの再会に笑顔がこぼれます。「実家の両親に会いに来た。孫の顔を見せに。」Q:楽しみにしてることは？「磯遊び」東京からの観光客「ゴルフして帰る。3泊4日」JR西日本金沢支社によりますと、午前10時現在の２日の予