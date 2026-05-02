◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２日、栗東トレセン疲労を感じさせない脚取りだった。カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は栗東・坂路でエリカヴェネチア（５歳２勝クラス）を３馬身追走。程よく気合が乗った力強いフットワークで５１秒８―１２秒５で１馬身半先着した。田嶋助手は「折り合いも良かったし、しまいもしっかりし