俳優の高橋一生が２日、都内で行われた主演映画「ラプソディ・ラプソディ」（利重剛監督）の公開記念舞台あいさつに出席し、将来的な子どもの誕生に期待を寄せた。“絶対に怒らない男”が見ず知らずの人と勝手に結婚させられ、妻となった女性と向き合っていく物語。この日のイベントでは、劇中の内容にちなみ、自身の人生がガラッと変わった出来事についてトークを交わした。今作で監督を務め、普段は俳優としても活動する利