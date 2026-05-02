◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月２日、栗東トレセンネオムターフＣ４着のシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は栗東・ＣＷコースを単走。４ハロンを７４秒７―１６秒１で軽快に駆けた。吉田助手は「順調です。ＣＷでいつもと変わらず。馬自体は良くなっています」と手応えを深めた。２４年は日本ダービー３着、ジャパンＣ２着同着と実績は十分。これま