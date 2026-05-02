俳優の高橋一生が２日、都内で行われた主演映画「ラプソディ・ラプソディ」（利重剛監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。“絶対に怒らない男”が見ず知らずの人と勝手に結婚させられ、妻となった女性と向き合っていく物語。公開を迎え、高橋は「日常がいとおしくなるような作品だったりお芝居になっていると思う。たくさんの方に見ていただいて、自分の日常に持ち帰っていただければいいなと思います」とアピールした。