◆米大リーグツインズ３―７ブルージェイズ（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のツインズ戦に「４番・三塁」で先発出場。４回に６試合ぶりとなる６号、５回に２打席連発となる７号２ランを放った。渡米後初の１試合２本塁打を放って３打点を挙げ、勝利に貢献した。ヒーローインタビューで岡本は「毎日練習を重ねてコーチと話しながらやっている。今日