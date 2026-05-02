俳優の木村魁希が２日、都内で３月２３日に発売した自身初となる写真集「魁希」の発売記念会見を行った。木村は２０２５年から放送されたテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に、熊手真白（ゴジュウポーラー）役として出演。クランクアップ後の今年１月に撮影した写真集の思い出について「めちゃくちゃ寒い中、海に入ったことです」と振り返った。俳優生活７年目を迎え「まさか写真集を出