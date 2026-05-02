俳優の高橋一生が2日、都内で行われた映画『ラプソディ・ラプソディ』公開記念舞台あいさつに登壇した。映画の内容にちなみ、自分の人生が一変した経験を聞かれるなか、子どもの誕生を挙げた共演者・監督の言葉に共感する一幕がみられた。【集合ショット】監督とキャストとパネルを持つ高橋一生今作は絶対に怒らない男・幹夫（高橋）が見ず知らずが勝手に自分と籍を入れていたことを知ったことからはじまるハートフルストーリ