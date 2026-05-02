◇ナ・リーグドジャース2−7カージナルス（2026年5月1日セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打で2試合続けてノーヒットに終わり、チームも今季初の3連敗を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は打線の復調を願った。打線はこの日、2回2死一塁からマンシーが適時二塁打を放ったものの、4回1死一、二塁でパヘスが投ゴロ