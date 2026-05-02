AOKIが展開するORIHICAは、猛暑下の冷房・紫外線対策やマナーとして根強い長袖ニーズに対応し、「夏長袖シャツ」の展開を強化した。ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップにて販売している。SUPER NON-IRON 『DRY DRY』 長袖シャツ新商品「SUPER NON-IRON 『DRY DRY』 長袖シャツ」(6,589円)は、「汗ジミが目立ちにくい」「透けにくい」という夏特有の悩みを解消する高機能ニットシャツの、さらに機能性をアップさせた長袖モ