Microsoftは5月1日（米国時間）、Windows 11の体験改善に関する進捗レポートをWindows Insider Blogで公開した。3月以降に掲げてきた品質改善の取り組みについて、Windows Insider向けに展開を始めた変更点をまとめたもので、レポート公開そのものも、同社が重視する「透明性の向上」を反映した動きといえる。Microsoftは3月、Windows 11の品質や使い勝手に対する不満を受け、Windows Insider ProgramやWindows Updateの見直しを含