メ～テレ（名古屋テレビ） 救急車やクレーン車など「働くのりもの」を体験できるイベントが三重県鈴鹿市で始まりました。 会場にはアメリカで活躍していた救急車や、大型のクレーン車など街や工事現場で活躍する60台以上の「働くのりもの」が集合しました。 運転席に座ったりヘルメットや制服を身に付けたりして、働く人になりきれる体験ができます。 イベントは5月6日まで開かれています。