【モデルプレス＝2026/05/02】FANTASTICSの堀夏喜が、5月1日に1st写真集「LIVING FOR」（幻冬舎）を刊行。2日、都内にて刊行記念イベントを開催し、メンバーについて語った。【写真】FANTASTICS堀夏喜の貴重ノーメイク表紙◆堀夏喜、木村慧人の反応明かすまだFANTASTICSメンバーに本作を渡せていないという堀。しかし「発売前インスタライブをしたときに、木村慧人が後ろからこそこそ覗いてて。そのとき相当『良いっすね！』って言