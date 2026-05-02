【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの辻希美が5月2日、自身のInstagramを更新。生後8か月の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがつかまり立ちを始めたことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「目が離せない」生後8か月次女が立つ姿◆辻希美、急につかまり立ちが始まった夢空ちゃんに驚き辻は「ハイハイが上手にできるようになったと思ったら急につかまり立ちが始まりもぉ〜目が離せない」とつづり、夢空ちゃんがソ