東京から時間程度で遊びに行ける横浜。近さゆえに、日中遊んで夜は帰る人が多い印象が…。でも実は横浜は、夜も楽しい場所！ 港に出れば夜の海と夜景が楽しめるし、お酒が楽しみたいなら野毛へどうぞ。港エリアおすすめは横浜港クルーズ！ 海から夜景を眺めながら、美味しいフレンチを召し上がれ。マリーンルージュちょっぴりクラシカルな船で、うっとりディナークルーズを。ピンクがキーカラーのかわいらしい船〈マリーンルージュ