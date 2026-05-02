俳優・中村雅俊（75）の所属事務所が2日、公式サイトを更新。妻で俳優の五十嵐淳子さんが亡くなったことを伝えた。73歳だった。突然の訃報に、悲しみの声が広がっている。【画像】妻・五十嵐淳子さんのプロフィールサイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。中村のコメン